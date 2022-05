Wer spielte am häufigsten in der (Bundesliga-)Relegation?

Rekord-Teilnehmer sind der 1. FC Saarbrücken, Hamburger SV und der 1. FC Nürnberg mit je drei Relegationen. Die Nürnberger mussten zudem einmal in der Relegation zur 2. Bundesliga antreten.

1985 stieg Saarbrücken als Zweitligist (gegen Bundesligist Bielefeld) auf. 1989 (gegen Eintracht Frankfurt) und 1990 (gegen den VfL Bochum) verpassten die saarländer den Sprung ins Oberhaus. Nürnberg stieg 2009 durch ein Sieg in der Relegation gegen Cottbus in die Bundesliga auf, ein Jahr später schaffte man durch einen Erfolg in der Relegation gegen Augsburg den Klassenerhalt. 2016 scheiterten die Nürnberger an Bundesligist Eintracht Frankfurt. Der HSV setzte sich 2014 (Greuther Fürth) und 2015 (Karlsruger SC) jeweils als Erstligist durch. Im Duell gegen Hertha BSC ist der HSV erstmals der Zweitligist.