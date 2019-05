0:0 gegen Stuttgart : Union Berlin steigt erstmals in die Fußball-Bundesliga auf

Union Berlin steigt erstmals in die Fußball-Bundesliga auf

Berlin Union Berlin hat sich endlich den Traum vom ersten Bundesliga-Aufstieg erfüllt und den VfB Stuttgart in die zweite Liga gestürzt. Im Relegations-Rückspiel reichte den Gastgebern ein 0:0.

Die Fans von Union Berlin stürmten glückselig den Rasen und schossen Feuerwerkskörper in die Luft, Aufstiegstrainer Urs Fischer brüllte seine Freude heraus und hüpfte wild umher, ehe er mit Bier übergossen wurde. Die "Eisernen" haben sich endlich den Traum vom ersten Bundesliga-Aufstieg erfüllt und sind nach dem 0:0 im hektischen und umkämpften Relegations-Rückspiel gegen den VfB Stuttgart als 56. Verein in die Fußball-Bundesliga eingezogen.

"Fantastisch. Ich mag es dem Verein, dem tollen Publikum, jedem einzelnen Mitarbeiter total gönnen", jubelte der völlig durchnässte Fischer am Eurosport-Mikrofon und lobte: "Es war eine tolle Leistung von der Mannschaft heute." Union-Präsident Dirk Zingler konnte seine Emotionen kaum in Worte packen. "Es ist surreal, ich fasse es gar nicht", sagte er: "Ich gehe seit 20 Jahren zu diesem Verein", ich habe nur auf dieses eine Spiel gewartet." Im Hinspiel in Stuttgart hatten sich die beiden Teams mit 2:2 getrennt.