„Calli“ zu Bundesligaspielen ab Mai : „Ich sehe für den Start absolut realistische Chancen“

Meinung Düsseldorf In den kommenden Tagen dürfte absehbar werden, ob die Fußball-Bundesliga ab Mai mit Geisterspielen zurückkehren kann. Dafür, dass das klappt, spricht vor allem, dass die Klubs die strengen Hygienevorschriften bewerkstelligen können. Ein Gastbeitrag von Ex-Bundesligamanager Reiner Calmund.

Den Fußball muss man in diesen Corona-Zeiten in zwei oder sogar drei Lager trennen. Für alle Fußballer ob jung, alt, Profi, Amateur oder Jugendspieler sind die Regeln gleich: elf gegen elf, gleiches Spielfeld, gleiche Tore etc. Finanziell rollt das Leder dagegen auf völlig verschiedene Ebenen. Da gibt es es die Profiklubs aus der 1. und 2. Liga, eine Mischung 3. und 4 Liga, mit Semi-Profis, und es gibt den großen Rest an begeisterten Amateur-, Tradions- und Jugendfußballern. Für die 1. und 2. Liga sind Geisterspiele kein Problem, weil die wirtschaftliche Bedeutung der TV-Präsenz viel entscheidender ist als Zuschauer-Einnahmen. Mit der Flimmerkiste wird der Großteil des Geldes erwirtschaftet. Die Vereine in der 3.Liga und Regionalliga sind dagegen auf Zuschauer-Einnahmen angewiesen, sie können sich vorwiegend keine Geisterspiele vor leeren Rängen leisten.