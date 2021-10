Seit fast 20 Monaten hat es in der Bundesliga kein ausverkauftes Stadion mehr gegeben, nun könnte das wieder passieren. Durch die neue Corona-Schutzverordnung dürfen manche Vereine ihre Stadien wieder komplett füllen. Wenn Greuther Fürth im nächsten Heimspiel gegen Bochum nicht auf 100 Prozent Auslastung kommt, so dürften spätestens der FC Bayern München, der 1. FC Köln und der VfB Stuttgart bei ihren Heimspielen am darauffolgenden Wochenende ausverkaufte Stadien melden. Wir zeigen welche Vereine wie viele Zuschauer zulassen und welche Bedingungen dabei gelten.