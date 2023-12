Reformen und neue Wettbewerbe Das ändert sich 2024 im Fußball

Ab der Saison 2024/25 wird in einem neuen Modus gespielt, die bisher bekannte Gruppenphase fällt weg. Die Königsklasse wird zu einer Art Liga mit 36 Clubs, die sich alle in einer gemeinsamen Tabelle befinden. Das gilt auch für die Europa League und die Conference League. Alle Teams bestreiten zunächst vier Heim- und vier Auswärtsspiele gegen acht verschiedene Gegner, die mit Hilfe von Lostöpfen bestimmt werden. Die besten acht Teams ziehen direkt ins Achtelfinale ein, die 16 folgenden Teams spielen in einer zusätzlichen K.-o.-Runde die acht weitere Plätze aus. Ab dem Achtelfinale läuft die Champions League dann bis zum Finale in München 2025 im gewohnten Format.