Sieg gegen Werder Bremen: Leipzig überwintert auf Champions-League-Platz

Leipzig Werder Bremen zeigte eine tolle zweite Halbzeit in Leipzig. Der Punkt schien sicher. Doch dann kam kurz vor Schluss Leipzigs Bruma.

Wie schon im Heimspiel gegen Mainz presste RB sehr spät und überließ Werder den Spielaufbau. Dieser war optisch schön anzusehen. Immer wieder suchten die Gäste den Weg zum Tor über die Flügel, wo vornehmlich Milot Rashica ein ständiger Unruheherd war. Er hatte auch früh zwei gute Einschussmöglichkeiten, scheiterte aber an Peter Gulacsi im RB-Tor beziehungsweise an einem langen Bein von Klostermann.

Der Abwehrspieler schaltete sich in der 22. Minute in den Angriff ein, wurde von Kevin Kampl 30 Meter vor dem Tor bedient und lief ungestört in den Strafraum, von wo er mit einem satten Schuss in den kurzen Winkel die Führung markierte. Danach hatte RB mehrere gute Chancen durch Werner (31.) und Marcel Sabitzer (43.), während Werder selbst vor dem Tor der Gastgeber zu harmlos agierte.