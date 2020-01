Sieg nach Rückstand : Werner dreht Spiel für Leipzig gegen Union Berlin

Leipzig So schwer hatte sich Leipzig den Start in die Rückrunde wohl nicht vorgestellt. Gegen Union gab es früh einen Dämpfer, ehe mal wieder Timo Werner traf und die Sachsen auf Kurs brachte. Der Nationalspieler hat nun schon 20 Tore auf dem Konto.

Herbstmeister RB Leipzig hat seine exzellente Ausgangslage im Titelrennen der Fußball-Bundesliga beim Rückrundenauftakt weiter verbessert. Gegen Aufsteiger Union Berlin gewann das Team von Trainer Julian Nagelsmann am Samstagabend dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit und einem Doppelpack von Timo Werner mit 3:1 (0:1) und baute den Vorsprung an der Tabellenspitze aus.

Nationalspieler Werner (51./83.) und Marcel Sabitzer (57.) sorgten für den zwölften Saisonsieg der Leipziger, die den Ausrutscher des ersten Verfolgers Borussia Mönchengladbach nutzten. RB liegt nun fünf Punkte vor den Fohlen. Bayern München hat am Sonntag aber noch die Chance, den Rückstand auf RB auf vier Zähler zu verkürzen. Werner hat jetzt schon 20 Saisontreffer auf seinem Konto und führt alleine die Bundesliga-Torjägerliste an.

Union verspielte bei der zehnten Niederlage in der Bundesliga einen Überraschungscoup. Mit 20 Punkten haben die Berliner, die durch Marius Bülter (10.) in Führung gegangen waren, aber weiter alle Möglichkeiten.

Begleitet wurde das Duell wie bereits in der Hinrunde von Protesten der Berliner Fans. Bereits zwei Stunden vor Anpfiff hatte sich ein selbst erklärter "Trauermarsch" aus Hunderten Fans vom Leipziger Hauptbahnhof zur Arena in Bewegung gesetzt. Dabei hielten sie Särge, Kreuze und ein Banner ("In Leipzig stirbt der Fußball") in die Höhe. Im Stadion betraten die Union-Fans erst fünf Minuten vor Anpfiff geschlossen den Gästeblock.