Remis gegen Wölfe : RB Leipzig setzt Sieglos-Serie fort

Leipzig RB Leipzig wartet weiter auf einen Sieg. Die Mannschaft des neuen Trainers Julian Nagelsmann hat seit vier Pflichtspielen nicht mehr gewonnen. Der VfL Wolfsburg bleibt als einziges Team der Liga ungeschlagen.

RB Leipzig hat seine Sieglos-Serie fortgesetzt und im Spitzenkampf der Fußball-Bundesliga einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Sachsen kamen zu Hause gegen den VfL Wolfsburg nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und blieben auch im vierten Pflichtspiel in Folge ohne Sieg. Timo Werner (54.) hatte die Leipziger in Führung gebracht, VfL-Stürmer Wout Weghorst (82.) glich in der Schlussphase aus.

Wolfsburg setzte damit seinen positiven Trend auch beim Champions-League-Teilnehmer fort. Der Pokalsieger von 2015 ist unter Trainer Oliver Glasner weiter ungeschlagen und liegt in der Tabelle mit 16 Punkten voll im Soll. Am Donnerstag geht es für die Wölfe in der Europa League zu KAA Gent (18.55 Uhr). RB erwartet in der Champions League am Mittwoch Zenit St. Petersburg (18.55 Uhr/DAZN).