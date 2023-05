Erfolg im Kampf um Champions League Leipzig feiert Last-minute-Sieg gegen Bremen

Willi Orban (87.) und Dominik Szoboszlai (90.+6.) drehten das Spiel vor vor 47.069 Zuschauern ganz spät für die formstarken Leipziger, die den vierten Pflichtspielsieg in Folge feierten und im Kampf um die Königsklasse nun alle Trümpfe in der Hand halten. Für Werder, das erneut auf den verletzten Nationalstürmer Niclas Füllkrug verzichten musste, war es die dritte Niederlage in Folge. Leonardo Bittencourt hatte die Gäste in Führung gebracht (70.).