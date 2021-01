Rassismus-Diskussion : Podolski kritisiert „dumme Aussage“ von TV-Experte Reif beim „Doppelpass“

Berlin Noch während der Fußball-Talksendung „Doppelpass“ beim TV-Sender Sport1 entwickelte sich in den sozialen Netzwerken eine Diskussion um einen Spruch von Marcel Reif. Auch der Weltmeister von 2014 meldete sich zu Wort.

Der langjährige Bundesliga-Experte und Sportkommentator Marcel Reif (71) hat mit Äußerungen in der Sendung „Doppelpass“ von Sport1 für Irritationen gesorgt. In einer Debatte über Spieler des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund sagte Reif am Sonntag: „Nach dem Spiel gegen Stuttgart gab's ja die Herren Reus und Hummels, nicht etwa irgendwelche Jungtürken, sondern schon die Herren, um die es geht, die gesagt haben: "Pass auf, wir sind eine Mannschaft, die kann nicht verteidigen".“