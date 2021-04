Feuer im Stadion : Raketen und Pyrotechnik zu Beginn des Berliner Bundesliga-Derbys

Berlin Zu Beginn des Berliner Derbys in der Fußball-Bundesliga zwischen Union und Hertha BSC wurden außerhalb des Stadions einige Feuerwerkskörper gezündet. Im Stadion brach ein Feuer aus.

Begleitet von unzähligen Raketen und jeder Menge Pyrotechnik hat das Berliner Derby in der Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Union und Hertha BSC begonnen. Rund drei Minuten lang war am Sonntagabend im Stadion An der Alten Försterei ohrenbetäubender Lärm durch die Feuerwerkskörper zu hören.