Innenminister diskutieren über härtere Strafen: Pyro-Zündern könnte bald Haft drohen

Magdeburg/Wiesbaden Wer Pyrotechnik in Menschenmengen zündet, könnte bald mit einer Gefängnisstrafe belegt werden. Einen entsprechenden Vorschlag wollen die Innenminister der Bundesländer diskutieren. Feuerwerk soll aus den Stadien verschwinden.

Die Landesinnenminister beraten darüber, ob das Zünden von Bengalos in Stadien und auf Demos künftig härter bestraft werden soll. Auf der anstehenden Herbst-Konferenz in Magdeburg wird der Vorschlag diskutiert, den Einsatz von Pyrotechnik in Menschenmengen künftig mit bis zu einem Jahr Haft zu bestrafen, wie Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht sagte. Der CDU-Politiker ist Vorsitzender der Innenministerkonferenz.