NRW-Innenminister Reul für härtere Strafen: Pyro-Zünder sollen ins Gefängnis

Magdeburg/Wiesbaden Wer Pyrotechnik in Menschenmengen zündet, könnte bald mit einer Gefängnisstrafe belegt werden. Einen entsprechenden Vorschlag wollen die Innenminister der Bundesländer diskutieren. Auch NRW-Innenminister Herbert Reul ist für härtere Strafen.

Ein lauter Knall und dann verwandelt sich die Luft in rote Nebelschwaden: Das Zünden von Bengalos und anderer Pyrotechnik in Stadien und auf Demonstrationen könnte zukünftig mit Haftstrafen geahndet werden. Einen entsprechenden Vorschlag aus Hessen beraten die Innenminister der Länder ab Mitte nächster Woche auf ihrer dreitägigen Herbst-Tagung in Magdeburg. Bisher ist das unerlaubte Abbrennen von Pyrotechnik eine Ordnungswidrigkeit, die mit Bußgeld bestraft wird.