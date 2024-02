Trainerwechsel in der Bundesliga So viele Punkte holten die lahmen Trainer-Enten

Huub Stevens fällt ohne Zweifel auch in die Kategorie „Feuerwehrmann“. So übernahm er etwa in Stuttgart und Hoffenheim. Beim FC Schalke allerdings sprang der Niederländer so oft in höchster Not ein, dass sich der geneigte Beobachter schon fragte, was die Gelsenkirchener wohl gegen ihn in der Hand haben mögen.

Kurios war 2020 sein (bisher) letzter Einsatz für Königsblau. Nur für einen Spieltag stand er an der Seitenlinie, bevor Christian Gross den Trainer-Staffelstab über die Bande Stevens von Manuel Baum übernahm. Schalke verlor das Spiel gegen Arminia Bielefeld.