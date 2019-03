Urteilsverkündung am Freitag: DFL erkennt noch keine Tendenz bei Polizeikosten-Streit

Im Streit um die Übernahme von zusätzlichen Polizeikosten bei Hochrisikospielen ist noch keine Entscheidung abzusehen. Am Freitag will das Verwaltungsgericht sein Urteil bekanntgeben.

Nach der sechsstündigen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht hat DFL-Präsident Reinhard Rauball keine Einschätzung abgeben wollen. „Wir sehen der Entscheidung am Freitag entgegen“, sagte der Präsident der Deutschen Fußball Liga lediglich. Um 11.00 Uhr will der 9. Senat an diesem Freitag das Urteil bekanntgeben, verkündete der Vorsitzende Richter Wolfgang Bier am Dienstag in Leipzig.