Funkstille soll enden Diese Neuerung plant der DFB beim Einsatz des VAR

Was beim Rugby und beim Hockey funktioniert, könnte in Zukunft auch beim Fußball zur Normalität werden: Als Konsequenz aus VAR-Pannen in der englischen Premier League wird an höchster Stelle darüber diskutiert, die Gespräche zwischen dem Schiedsrichter und seinen Video-Assistenten künftig bei TV-Übertragungen und im Stadion live auszustrahlen.