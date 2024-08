Pascal Groß bei Borussia Dortmund Fußballprofi auf dem zweiten Bildungsweg

Man darf deshalb davon ausgehen, dass Pascal Groß nicht unbedingt gegen den Willen des neuen Cheftrainers Nuri Sahin verpflichtet wurde, der sich als ehemaliger Mittelfeldspieler in diesem beruflichen Umfeld besonders gut auskennt. Andere Transfer-Angelegenheiten werden in Dortmund gerade nicht ganz so geräuschlos erledigt. Nicht nur im Trainingslager im schweizerischen Bad Ragaz wurde über ein Gerangel auf Führungsebene getuschelt. Dem neuen Technischen Direktor Sven Mislintat werden Überschreitungen seiner Kompetenzen nachgesagt – sehr zum Missfallen von Sportdirektor Sebastian Kehl. Auch Sahin soll nach Informationen der „WAZ“ und der „Bild“ nicht sehr erfreut sein. So mancher fühlt sich an die „Zusammenarbeit“ von Mislintat und Trainer Thomas Tuchel erinnert. Der Höhepunkt war erreicht, als Tuchel dem damaligen Sportdirektor den Zugang zum Trainingsgelände untersagte. Das ist fast acht Jahre her.