Originelles Fangeschenk Erster Tag der Bayer-Tattoo-Aktion läuft

Vom 13. bis zum 15. Mai haben die Bayer-Anhänger die Möglichkeit, sich eins von zehn Motiven auszusuchen und sich in der Bayarena tätowieren zu lassen - und das kostenlos. Bereits innerhalb weniger Minuten waren alle online buchbaren Termine vergeben und der Verein weitete die Aktion, die unter dem Namen „Liebe, die ein Leben Hält“ läuft, auf zwei weitere Tage aus. Am letzten Heimspieltag gegen Augsburg, den 18. Mai können sich Ticketbesitzer ihren Klub vor dem Spiel verewigen lassen sowie am 25. Mai beim Fanfest in Berlin.