Nullnummer in Niedersachsen Wolfsburg und Leverkusen trennen sich torlos

So blieb es beim Remis, das letztlich keiner Seite wirklich hilft. In Leverkusen richtet sich der alle Fokus nun auf die Chance, am Donnerstag gegen Saint-Gilloise (21 Uhr) ins Halbfinale der Europa League einzuziehen, ehe in einer Woche in der Liga das wichtige Heimspiel gegen Leipzig wartet (17.30 Uhr). Wolfsburg tritt am Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Bochum an.