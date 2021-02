Max Meyer (1. FC Köln/ablösefrei):

Schon in seiner Zeit auf Schalke (2013-2018) spielte Meyer selten so gut, wie er selbst von sich dachte. Der Einzige, der das Wort „Weltklasse“ für ihn verwendete, war sein Berater in Gehaltsverhandlungen. Nach einem unrühmlichen Abgang versuchte er sich erfolglos bei Crystal Palace in der englischen Premier League und kehrt jetzt in die Bundesliga zurück. Diese Eskapaden zeigen: Der 1. FC Köln mit seinem jeher unruhigen Umfeld holt sich in Max Meyer unnötige Probleme ins Haus, die sich durch seine spielerische Leistungsfähigkeit absolut nicht aufwiegen lassen. Note: 4