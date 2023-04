„Noch fünf Schritte“ Dortmunds Meister-Countdown startet in Bochum

Schon in einem Monat könnten Terzic und seine Gipfelstürmer ihre furiose Aufholjagd mit der Schale krönen - die Chancen standen lange nicht mehr so gut wie jetzt. Im Fernduell mit den schwer kriselnden Bayern hat der BVB seit dem 4:0-Statement gegen Frankfurt vor dem Duell beim VfL Bochum am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) alles in der eigenen Hand. Die Rechnung für den Erfolg der Meistermission ist simpel: Fünf Siege aus den verbleibenden fünf Spielen wären gleichbedeutend mit der ersten Meisterschaft seit 2012 - und das Restprogramm erscheint machbar.