Niederlage gegen Freiburg: Nürnberg beendet Hinrunde als Letzter

Nürnberg Die Freiburger durften sich nach dem Spiel gegen Nürnberg freuen. Mit viel Mühe brachten sie den Sieg ins Ziel. Nürnberg überwintert dadurch auf dem letzten Platz der Tabelle.

Aufsteiger 1. FC Nürnberg beendet die Bundesliga-Hinrunde als Tabellenschlusslicht und geht mit getrübter Stimmung in die Weihnachtsfeiertage. Gegen den SC Freiburg verpasste die Mannschaft von Trainer Michael Köllner beim etwas unglücklichen 0:1 (0:1) erneut den ersten Erfolg seit Ende September, elf Spiele dauert nun schon die Sieglosserie an. Die Freiburger dagegen stehen mit 21 Punkten auf einem Mittelfeldplatz glänzend da.

Der Club mühte sich redlich, aber die Freiburger - keineswegs über jeden Zweifel erhaben - hatten in ihren wenigen guten Szenen sofort die klarere Linie im Spiel. Gelungene Aktionen in der Offensive waren dennoch eher die Ausnahme, was dem wie immer sehr emotional agierenden Trainer Christian Streich sichtlich missfiel. Club-Torwart Fabian Bredlow sah bei Günters Treffer unglücklich aus, ein wirklicher Vorwurf war ihm aber nicht zu machen, weil der Ball an Freund und Feind vorbeiflog und kaum zu berechnen war.