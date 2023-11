Erneute Regelrevolution Zeitstrafen, Motz-Stopp und mehr VAR sollen den Fußball verändern

„Wir sind gespannt, was mögliche Tests ergeben, wie sich eine solche Regelung in der Praxis umsetzen lässt und auf welche Akzeptanz sie stößt“, sagte Fröhlich dazu: „Generell ist alles, was den Fußball attraktiver macht und dem Fairplay sowie seinem Image dient, auch in unserem Interesse.“ Das sieht in dem Fall auch Streich so: „Das ist wahrscheinlich sinnvoll.“