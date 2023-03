Nationalmannschaftswechsel Deutscher U21-Europameister will jetzt für Algerien spielen

Algerien trifft in der anstehenden Länderspielphase am 23. und 27. März auf Niger. „Mal schauen, ob bis dahin alles geregelt ist“, sagte Weiser, der allerdings noch keinen direkten Kontakt zu den Verantwortlichen hatte. „Aber mein Berater schon. Das läuft alles über ihn“, erklärte Weiser und fügte an: „Schon beim DFB in der Jugend habe ich gemerkt, dass die deutsche Mentalität nicht unbedingt zu mir passt. Mein Charakter scheint nicht so deutsch zu sein. Ich habe etwas Afrikanisches in mir. Das weiß ich zu schätzen.“