Nachwuchsreform DFB führt neue Ligen für U19 und U20 ein

Da gebe es noch Herausforderungen, die in der Stringenz vom Kinder- über den Jugendfußball und den Nachwuchsligen bis zum Übergangsbereich zu den Profis noch angegangen werden müssten. Wichtig sei auch, was „von Montag bis Freitag auf dem Platz Sport-inhaltlich“ passiere und wie es mit der Nachwuchsstrategie auf Klubebene aussehe. „Der Spieltag ist nicht die einzige Lösung, wir müssen auch in den Trainingsalltag rein“, pflichtete Wolf bei. „Da brauchen wir eine inhaltliche und flächendeckend eine Veränderung.“