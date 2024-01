Nach Tätlichkeit gegen Sané DFB spricht milde Strafe gegen Union-Coach Nenad Bjelica aus

Für die Unioner bedeutet die Sperre einen weiteren Rückschlag. Bereits am kommenden Sonntag empfangen die Köpenicker im Stadion An der Alten Försterei den Tabellenletzten SV Darmstadt 98. Auf Platz 15 liegend, sammelten die Unioner bislang nur drei Punkte mehr als der hessische Aufsteiger. Allerdings absolvierten sie auch ein Spiel weniger. Die ausgefallene Partie gegen den aktuellen Tabellen-16. FSV Mainz 05 wird am 7. Februar nachgeholt - auch da wird Bjelica fehlen.