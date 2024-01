Nach Schnee-Chaos Dieses Bundesliga-Spiel wurde abgesagt

Für die Berliner ist es schon das zweite Auswärtsspiel, das in dieser Saison witterungsbedingt ausfällt. Die Partie der Köpenicker bei Rekordmeister FC Bayern München war Anfang Dezember des vergangenen Jahres wegen des heftigen Wintereinbruchs in der bayerischen Landeshauptstadt abgesagt worden. Sie soll in der kommenden Woche am 24. Januar (20.30 Uhr/Sky) nachgeholt werden, womit diese Woche auch als Ausweichtermin für das Spiel in Mainz wegfallen dürfte. Anders als vor dem Spiel in München war die Mannschaft der Berliner aber noch nicht zum Auswärtsspiel gereist, sondern weilt noch in Berlin, wie der Club bestätigte.