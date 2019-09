Streit um Polizeikostenbeteiligung : DFL überweist 1,17 Millionen an Bremen

Frankfurt/Main Die Deutsche Fußball Liga (DFL) wird im Streit um die Polizeikosten für sogenannte Hochrisikospiele vier Gebührenbescheide des Bundeslandes Bremen fristgerecht begleichen. Werder Bremen soll anteilig zahlen.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) beißt in den sauren Apfel und wird die Gebührenbescheide des Landes Bremen für vier Partien des Bundesligisten Werder in Höhe von 1,17 Millionen Euro fristgerecht bis Ende September begleichen. Das kündigte die DFL am Dienstag an. Die Rechtmäßigkeit der Bescheide, bei der es um die Beteiligung an Polizeikosten für sogenannte Risikospiele geht, erkennt die DFL aber trotz der Zahlung explizit nicht an.