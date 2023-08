Nach Kritik und Empörung Das sagt Ex-Bundesliga-Profi Vidal über seine Enke-Entgleisung

Vidal wies am Mittwoch (Ortszeit) den Vorwurf, er habe sich mit seiner Aussage über die Geschichte Enkes lustig gemacht, entschieden zurück. „Ich habe alles gut gemeint, ich habe nie etwas Schlechtes gesagt. Ich habe es auch nie lachend gesagt, ich würde so etwas nie tun“, sagte Vidal, der derzeit für Athletico Paranaense in Brasilien spielt, in einem weiteren Twitch-Stream. „Ich habe nur diese Anekdote erzählt, aber es war gut gemeint. Über so etwas würde ich nie lachen.“