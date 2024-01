Nach Fast-Abbruch Generelles Banner-Verbot in Bochum kein Thema - Weiter Vorwürfe

Organisationsleiter Keymer kündigte an, für das nächste VfL-Heimspiel gegen Augsburg am 3. Februar den Verantwortlichen des FCA bis zum Ende dieser Woche die Bedingungen mitzuteilen. Dies sei indes auch vor dem Spiel gegen Stuttgart so gewesen. „Die Spielregeln sind klar und wir erwarten, dass sich die Fanszenen daran halten. Bis auf zwei Ausnahmen hat das in dieser Saison auch geklappt“, sagte Keymer.