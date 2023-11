Nach TV-Eklat Matthäus schießt gegen Bayern-Trainer Tuchel zurück

Er sei Tuchel nach dem verbalen Schlagabtausch am Rande des Bundesliga-Klassikers in Dortmund am vergangenen Samstag aber „nicht böse, er steht unter enormen Druck beim FC Bayern, gerade nach dem Ausscheiden gegen Saarbrücken, und vielleicht hat das alles eine gewisse Rolle gespielt“. Beim nächsten Treffen „kommt von meiner Seite der Handschlag“, kündigte Matthäus an, „wenn er von ihm nicht kommt, geht für mich die Welt auch nicht unter“.