Nach Derbywochen Schalke-Trainer Reis mit harscher Kritik an seiner Mannschaft

Am Donnerstag attackierte Reis seine Mannschaft harsch. „Ganz ehrlich, das Training heute war unterirdisch“, sagte Reis nach der Einheit am Donnerstag. „Wenn man so trainiert wie wir heute, braucht man gar nicht nach Augsburg zu fahren. Dann kann das auch schnell so ausgehen wie gegen Leipzig.“ Am 24. Januar hatte der FC Schalke 1:6 gegen Leipzig verloren und galt bereits als sicherer Absteiger aus der Fußball-Bundesliga. Es ist jedoch seither die letzte Niederlage der Königsblauen.