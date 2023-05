Nach dem Abstieg Warum Schalke gerade jetzt auf Trainer Reis setzen sollte

Zwar ist es reine Spekulation, aber man mag sich kaum ausmalen, was hätte sein können, wenn es den Verantwortlichen um Sportvorstand Peter Knäbel gelungen wäre, Reis im Sommer von Bochum nach Gelsenkirchen zu locken. Ein Wechsel scheiterte jedoch am Veto des Reviernachbarn. Die folgende Wahl von Frank Kramer als Trainer ist in der Nachbetrachtung vielleicht der Grund für den Abstieg. Der frühere Fortuna-Coach war einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Die Hypothek war letztendlich zu hoch, um den Klassenerhalt doch noch zu sichern.