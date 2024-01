Emotionaler Moment im Doppelpass Effenberg verlässt nach Beckenbauer-Frage das Studio

Die deutsche Fußball-Legende Franz Beckenbauer war vor einer Woche im Alter von 78 Jahren gestorben. Schon das gesamte Wochenende – dem ersten Spieltag in der Bundesliga nach der Winterpause – hielt die Erinnerung an die Ikone an. Nicht nur das Heimspiel von Rekordmeister Bayern München in der Allianz Arena am Freitagabend gegen die TSG Hoffenheim stand ganz im Zeichen des Gedenkens an den Kaiser, auch die für kommenden Freitag (15.00 Uhr/ARD) geplante Gedenkfeier nimmt immer weiter Formen an.