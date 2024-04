Nach Abstieg Darmstadts Präsident will mit Trainer Lieberknecht weiterarbeiten

Dass die Hessen nach nur einem Jahr im Oberhaus künftig wieder eine Liga tiefer antreten müssen, hatte sich abgezeichnet. Auch Fritsch hatte mit diesem Szenario gerechnet. „Ich weiß nicht, ob das ein schlauer Vergleich ist jetzt: Aber das ist wie mit der 102-jährigen Oma, wo man weiß, irgendwann ist es so weit und dann ist es so weit. Dann ist man trotzdem sehr, sehr traurig.“ Seit einiger Zeit sei klar gewesen, dass der Klub nicht am letzten Spieltag absteigen werde, sondern schon vorher, so Fritsch.