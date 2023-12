Absage nach Wintereinbruch Wann das Spiel Bayern gegen Union nachgeholt werden soll

Ansonsten ist der Terminkalender beider Klubs bis Weihnachten voll. In der zweiten Dezember-Woche stehen die abschließenden Gruppenspiele in der Champions League auf dem Programm. Die Bayern treten am 12. Dezember bei Manchester United, Union am selben Tag gegen Real Madrid an. Eine Woche darauf wird der 16. Spieltag der Bundesliga ausgetragen mit der Partie der Münchner in Wolfsburg und dem Heimspiel der Berliner gegen den 1. FC Köln (beide 20.12.).