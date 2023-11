Mit Tempo, Zweikampfstärke und gutem Abschluss Aus diesen Bundesligaspielern besteht der perfekte Fußballer

Kopfball – Kevin Behrens (Union Berlin)

Ein Bundesligaspieler braucht nicht nur Stärken am Boden, sondern auch in der Luft. Wenn es kurz vor Schluss darum geht, eine Standardsituation zum Sieg ins Tor zu befördern. Kevin Behrens ist so einer. Was die gewonnenen Duelle angeht, gibt es einen überraschenden Anführer in der Bundesliga: Bochum-Angreifer Philipp Hofmann.