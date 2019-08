Gelbe Karten für Trainer : Der Fußball schafft sich noch eine Baustelle

Düsseldorf Der Fußball hat es versäumt, zur neuen Saison den Videobeweis transparenter zu machen und die Handspielregel unmissverständlich zu gestalten. Damit nicht genug: Mit den Gelben Karten für Trainer schuf er ein drittes Aufreger-Thema.

Nach nur zwei Spieltagen ein erstes Saisonfazit zu ziehen, verbieten sich Bundesligatrainer ausnahmslos. Manche stellen den bohrenden Medien eine erste Bilanz nach fünf Partien in Aussicht, andere wollen erst nach zehn Spieltagen verraten, wo sie ihr Team leistungsmäßig verorten. Dem deutschen Profifußball lässt sich indes bereits nach nur 18 gespielten Duellen der neuen Saison ein erstes Zwischenzeugnis ausstellen. DFB und DFL haben es zum einen versäumt, über die Sommerpause den Betrieb des Videobeweises – vor allem für die Zuschauer im Stadion – transparenter zu machen und die Handspielregel unmissverständlich in der Auslegung zu gestalten. Zum anderen schufen sie mit der Einführung von Gelben Karten und Gelbsperren für Trainer eine dritte Baustelle, die das Zeug zum permanenten öffentlichen Ärgernis hat. „Jetzt das Augenmerk auf Gelbe Karten für Trainer zu richten, ist Schwachsinn“, sagt Fortunas Trainer Friedhelm Funkel unserer Redaktion. „Diese Regel ist an den Haaren herbeigezogen. Die Regelhüter sollten sich lieber mit der Handspielregel und dem Videobeweis beschäftigen. Das wäre weitaus sinnvoller.“

Doch so einig sich man im Fußballbetrieb nach Ablauf der Saison 2018/2019 war, dass bei jetziger Prozedur des Videobeweises ausgerechnet die zahlenden Kunden im Stadion diejenigen sind, die am meisten rätseln, warum genau der Videoassistent zum Einsatz kam und wieso eine Entscheidung revidiert wurde, so untätig blieb man bei diesem Problem. Zwar gibt es schon seit vergangener Saison Text-Einblendungen auf den Videoleinwänden in der Form „Situation: Tor – Überprüfung: Abseits? – Entscheidung: Kein Tor“, aber der Zuschauer sieht nach wie vor keine Wiederholung der Szene auf der Leinwand, so wie es die TV-Zuschauer daheim können. Ferner könnte der Schiedsrichter auf dem Feld über die Stadionmikrofone wie in der US-Footballliga NFL erklären, was entschieden wurde. Doch das passiert auch nicht. Die Angst sei insgesamt zu groß, das Spiel noch länger zu unterbrechen, lautet die Befürchtung. Und so ließ man eben alles beim Alten.