Zuletzt beim KFC Uerdingen : Ex-Weltmeister Großkreutz beendet Profi-Karriere

Köln Kevin Großkreutz hat seine Profi-Karriere beendet. Der 32-Jährige, der zuletzt beim KFC Uerdingen unter Vertrag war, feierte seine größten Erfolge mit seinem Herzensverein Borussia Dortmund und wurde 2014 ohne Einsatz mit Deutschland Weltmeister.

Rio-Weltmeister Kevin Großkreutz beendet seine Profi-Karriere. Das teilte der zuletzt vereinslose 32-Jährige am Sonntag in den sozialen Netzwerken mit. "Nach 15 Jahren ist es für mich an der Zeit, dem Profifußball tschüss zu sagen", sagte Großkreutz in einem auf Instagram veröffentlichten emotionalen Video. Dabei zeigte er einige Höhepunkte seiner Karriere, die mit Musik untermalt wurden.