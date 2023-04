„Mission Impossible“? So plant Bayern-Trainer Tuchel das Champions-League-Wunder

Oliver Kahn beschwört das größte Fußball-Wunder der 123-jährigen Vereinsgeschichte und das verloren gegangene „Mia san mia“ - doch das Gigantenduell mit Manchester City um „Tormonster“ Erling Haaland erscheint für den FC Bayern als „Mission Impossible“. Vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) spricht alles gegen die Münchner: Die schwere Hinspiel-Hypothek, die an Aufholjagden arme Historie der Königsklasse, der bärenstarke Gegner mit Rückkehrer Pep Guardiola an der Spitze - und erst recht die eigene Krise.