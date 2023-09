Millionenkur für den DFB Bundestag stimmt Grundlagenvertrag zu

Die nun bis 2029 gültige Vereinbarung mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) bringt dem klammen Verband ein Plus von rund 26 Millionen Euro statt der bisherigen sechs Millionen pro Jahr. „Wir haben ein gutes Ergebnis erzielt“, schwärmte DFB-Präsident Bernd Neuendorf: „Das gilt nicht nur in finanziellen Fragen sondern auch bei strukturellen Themen.“ Im letzten Schritt muss nun noch die Profiseite mit ihren 36 Klubs bei ihrer Versammlung am 9. Oktober das neu ausgehandelte Abkommen durchwinken.