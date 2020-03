Einbruch am Transfermarkt : Michael Rummenigge glaubt nicht mehr an 120-Millionen-Transfers

Michael Rummenigge glaubt nicht mehr an 120-Millionen-Transfers

Einbruch am Transfermarkt

Berlin Der frühere Nationalspieler Michael Rummenigge erwartet durch die Coronakrise einen Einbruch auf dem Fußballmarkt. Rekordtransfers werden nach seiner Einschätzung vorerst nicht mehr vorkommen.

„Daher wird es so bald auch keine Vollzugsmeldungen bei Transfers geben - schon gar nicht mit Ablösen in Höhe von 120 Millionen Euro oder mehr“, schrieb der 56-Jährige in einer Kolumne für den „Sportbuzzer“.