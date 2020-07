Der weite Blick zurück : So lange warten die Bundesligisten auf einen Titel

So lange warten die Bundesligisten auf einen Titel

Düsseldorf Ob Pokalsieg oder Meisterschaft: Für die meisten der aktuellen Bundesligisten liegt der letzte Titel lange zurück. Sechs Vereine haben noch nie etwas gewonnen, einer wartet schon seit fast 90 Jahren auf einen Pokal.

Während der FC Bayern gerade die achte Meisterschaft in Folge klargemacht hat und sich anschickt, im DFB-Pokalfinale gegen Leverkusen den nächsten Titel zu holen, können die Fans vieler andere Bundesligisten von solchen Erfolgen nur träumen. Seit 2009 konnten nur fünf Vereine einen großen Titel gewinnen. Zum Vergleich: In der als besonders ausgeglichen geltenden englischen Premier League gab es in diesem Zeitraum allein je fünf verschiedene Meister und Pokalsieger.