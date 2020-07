Laut Medienbericht : FC Bayern erhält größten Anteil der TV-Gelder

Berlin An die 36 Bundesliga-Klubs sollen insgesamt 1,2 Milliarden Euro aus der nationalen Vermarktung der Medienrechte in der Saison 2020/21 ausgezahlt werden. Der "Kicker" hat die genauen Zahlen pro Klub vorliegen. Den größten Anteil der TV-Gelder erhält der FC Bayern.

Mit 70,64 Millionen Euro soll der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München auch in der neuen Bundesliga-Saison den größten Anteil der TV-Gelder aus der nationalen Vermarktung erhalten. Auf Rang zwei der vom „Kicker“ am Montag veröffentlichten Verteilerliste steht Borussia Dortmund (69,73 Millionen Euro) vor Bayer Leverkusen (67,47) und RB Leipzig (65,96). Schlusslicht der 36 Clubs ist Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers (7,49). Die Deutsche Fußball Liga (DFL) wollte den Bericht am Montag auf dpa-Anfrage nicht kommentieren.