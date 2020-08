Kruse kündigt Rückkehr an : „Sehen uns auf jeden Fall bald in der Bundesliga wieder“

Köln Max Kruse steht vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Der 32-Jährige kündigte auf Instagram eine baldige Entscheidung an. Einen Verein nannte er aber noch nicht.

Max Kruse wird offenbar in die Bundesliga zurückkehren. "Ich werde mich entscheiden müssen und das wird jetzt auch passieren", kündigte der 32-Jährige über Instagram an und versprach: "Wir sehen uns auf jeden Fall bald in der Bundesliga wieder." Wo er in der kommenden Saison spielen wird, werde er "demnächst" entscheiden.