„Ist halt so“: Spielerberater kontert Eberl-Kritik am Transfermarkt

Spielerberater kontert Eberl-Kritik am Transfermarkt

Düsseldorf Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor hat die Entwicklungen auf dem Fußball-Transfermarkt harsch kritisiert. Ein Spielerberater sieht es deutlich weniger emotional.

Spielerberater Thomas Kroth hält die Entwicklung auf dem Fußball-Transfermarkt im Gegensatz zu Borussia Mönchengladbachs Manager Max Eberl nicht für pervers. „Es ist einfach so, dass immer mehr Geld im Markt ist. Die Preise sind in den letzten Jahren immer weiter gestiegen“, sagte Kroth. Eberl hatte sich zu Wochenbeginn bei RTL Nitro sehr kritisch über den Transfermarkt geäußert. Er sei Sportdirektor und „auf den sportlichen Erfolg mehr erpicht als auf die Millionen, die es gäbe. Aber das zeigt, wie kurios dieser Transfermarkt ist. An Perversität nicht zu überbieten.“