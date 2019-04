Absage von Martin Kind : Keine Lust auf diese Fragen - Hannover-Chef lässt Auftritt im Sportstudio platzen

Mainz/Hannover Martin Kind sollte am Samstag im Aktuellen Sportstudio zu Gast sein, aber der Klubchef von Hannover 96 kommt nicht. Grund ist ein Streit über die Themen in der Sendung.

Klubchef Martin Kind (74) vom Bundesliga-Schlusslicht Hannover 96 hat seine Zusage für einen Auftritt im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF am Samstag (20. April) überraschend zurückgezogen. Wie der TV-Sender am Freitag via Twitter mitteilte, habe Kind "bestimmte Themenbereiche aussparen" wollen, "beispielsweise die neue Machtkonstellation im Verein", was für die Redaktion "nicht akzeptabel" gewesen sei. Stattdessen wird Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic zu Gast sein.