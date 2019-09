Weltenbummler Marin zu möglicher Bundesliga-Rückkehr : „Wenn, dann am liebsten zu Eintracht“

Belgrad In acht Ländern hat der frühere Nationalspieler Marko Marin schon gespielt. Eine Rückkehr in die deutsche Bundesliga kann er sich aber nur zu Eintracht Frankfurt vorstellen.

Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Marko Marin kann sich eine mögliche Rückkehr in die Bundesliga nur bei einem ganz bestimmten Verein vorstellen. "Ich habe immer gesagt, dass ich als Kind zwei Traumvereine hatte: Roter Stern Belgrad - und Eintracht Frankfurt", sagte Marin im Interview mit dem Nachrichtenportal t-online: "Wenn es also zu einer Rückkehr in die Bundesliga kommen sollte, dann am liebsten zur Eintracht."