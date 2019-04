Ter Stegen in Richtung Neuer : "Tue mein Bestes, um die Nummer eins zu werden"

Herten Marc-Andre ter Stegen bläst zum Angriff auf das DFB-Tor von Manuel Neuer. Der Ex-Gladbacher überzeugt seit Monaten beim FC Barcelona und will dem Nationalmannschafts-Kapitän die Nummer eins abspenstig machen.

Torhüter Marc-Andre ter Stegen will in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft den Druck auf Manuel Neuer aufrechterhalten. "Meine Ansprüche und Erwartungen steigen natürlich. Ich werde mein Bestes tun, um am Ende in der Nationalmannschaft die Nummer eins zu sein", sagte der 26-Jährige vom spanischen Fast-Meister FC Barcelona im aufgezeichneten Sportschau-Club am Mittwochabend.