Erfolg vor Gericht Gräfe erhält Entschädigung wegen Altersdiskriminierung

Manuel Gräfe sparte sich seinen großen Triumphzug. Den juristischen Erfolg gegen seine ziemlich besten Feinde vom Deutschen Fußball-Bund genoss er lieber ganz im Stillen in der Heimat statt vor einer handvoll Fernsehkameras. In Abwesenheit des „zwangspensionierten“ Berliners sprach das Frankfurter Landgericht am Mittwoch ein wegweisendes Grundsatzurteil ganz in seinem Sinne. Denn der langjährige Top-Referee erhält wegen Altersdiskriminierung eine Entschädigung von 48.500 Euro.